Tedavileri tamamlanan 3 kerkenez doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da doğal yaşam alanlarında yaralı olarak bulunan 3 kerkenez, tedavilerinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da vatandaşlar arazide 3 tane yaralı kerkenez buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şubesine haber veren vatandaşlar, kuşları ekiplere teslim etti. Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine götürülen kuşlar, buradaki 2 aylık tedavilerinin ardından iyileşerek yeniden doğaya bırakıldı.