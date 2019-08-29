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Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Şanlıurfa’ya getirilen 8 adet kulaklı orman baykuşu, 1 puhu ile 3 keklik tedavileri sonrası Mardin il sınırına götürülerek doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'ya getirilen 8 adet kulaklı orman baykuşu, 1 puhu ile 3 keklik tedavileri sonrası Mardin il sınırına götürülerek doğaya bırakıldı.


Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne tedavi için getirilen 8 kulaklı orman baykuşu, 1 puhu ile 3 keklik tedavileri sonrası Mardin il sınırında doğaya bırakıldı. Yetkililer, kafeslere koydukları kuşları araçla doğal yaşam alanlarına götürdü. Kuşlar daha sonra kafeslerden doğal yaşam alanlarına salındı.

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