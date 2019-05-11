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Tedavileri yapılan kaya kartalı ile karaçaylaklar doğaya bırakıldı

Şanlıurfa’da tedavisi tamamlanan kaya kartalı ile karaçaylaklar yaşam alanlarına salındı.

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kaya kartalı ile karaçaylaklar yaşam alanlarına salındı.


Edinilen bilgiye göre, 9 ay önce Mardin'de bulunarak, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kaya kartalı iyileşti. Gözlerinde sorun bulunan kaya kartalı, 9 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, doğaya bırakıldı.


Ayrıca, rehabilitasyon merkezinde tedavisi tamamlanan 2 karaçaylak da doğal yaşam alanına salındı.

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