Tedavileri yapılan kaya kartalı ile karaçaylaklar doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kaya kartalı ile karaçaylaklar yaşam alanlarına salındı.

Edinilen bilgiye göre, 9 ay önce Mardin'de bulunarak, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kaya kartalı iyileşti. Gözlerinde sorun bulunan kaya kartalı, 9 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, doğaya bırakıldı.

Ayrıca, rehabilitasyon merkezinde tedavisi tamamlanan 2 karaçaylak da doğal yaşam alanına salındı.