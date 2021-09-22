Tedavisi tamamlan peçeli baykuşlar doğaya salındı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 3 peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez tarafından doğal yaşam alanına salındı.

Çeşitli tarihlerde kentin farklı bölgelerinde vatandaşlarca yaralı olarak bulunan 3 peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada tedavileri tamamlanan baykuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile görevliler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Müdür Üzmez, baykuşların rehabilitasyon merkezindeki tedavileri sonrası doğaya salındığını söyledi. Üzmez, “Bu hayvanlarımızı tedavi ettik, aşılarını vurduk. Şimdi doğada kendilerini idame edecek seviyeye geldiler. Biz de onları doğaya bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.