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Tedavisi tamamlanan kaplumbağa doğaya salındı

Şanlıurfa’da arazide yaralı olarak bulunan kaplumbağa, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Şanlıurfa'da arazide yaralı olarak bulunan kaplumbağa, tedavisinin ardından doğaya salındı.


Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından boş arazide yaralı olarak bulunan ve rehabilitasyon merkezine götürülen kaplumbağa, tedavisinin ardından doğaya salındı. Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından doğal alanına salınan kaplumbağa yürüyerek gözden kayboldu. Kaplumbağanın yarasının sargı bezi ile kapatıldığı görüldü. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

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