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Tedavisi tamamlanan yavru tilki doğaya bırakıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan yavru tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan yavru tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.


Karaköprü ilçesi kırsalında bir okulun bahçesinde açlıktan yorgun ve bitkin düşerek yerde yatan yavru tilkiyi gören vatandaşlar, tilkiyi kafese koyarak etle karnını doyurup su verdi. Vatandaşlar tilkiyi daha sonra Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Tilkinin burada görevlilerce yapılan kontrollerde aç ve susuz kaldığı için bitkin düştüğü belirlendi. Tedavisi yapılan tilki, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

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