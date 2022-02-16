Tehlikeli yolculuğa trafikten men cezası

Şanlıurfa'da kasasında çocukların taşındığı kamyonetin sürücüsüne para cezası kesilerek araç geçici olarak trafikten men edildi.

Şanlıurfa'da kasasında taşıdığı çocuklarla trafikte ilerleyerek tehlikeye neden olan kamyonet polisten kaçamadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden aracın plakasını tespit eden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 63 MA 1317 plakalı aracı bu sabah yakaladı. Amaç dışı kullanma ve izinsiz logo kullanma suçlarından dolayı aracın sürücüsüne toplam 2 bin 19 Türk Lirası idari para cezası uygulanarak trafikten 15 gün men edildi.

Canlarını hiçe saydılar

Araç sürücüsünün ceza alıp aracın ise trafikten men edilmesine neden olan görüntülerde kasasındaki bazı çocukların ayaklarını sarkıtarak, bazılarının ise dans ederek yolculuk ettikleri gözlendi.