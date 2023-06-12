Tek ineğiydi çalındı, jandarma buldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çalınan ineği, jandarma ekipleri kısa zamanda bularak sahibine teslim etti.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Gözelek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tarla sulayarak geçimini sürdüren Ünal B.'ye ait inek kapının önünde bağlı bulunduğu sırada çalındı. Ünal B. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve JASAT ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda ineğin F.A, R.A. ve İ.K. tarafından çalındığı ve İ.K.'nin ikamet ettiği Şekerli Kırsal Mahallesi'ne götürüldüğü tespit edildi. Jandarma tarafından yapılan baskınla inek şahsın evinde bulunarak, sahibine teslim edildi. Çalınan ineğin Ünal B.'nin tek ineği olduğu öğrenildi.

Hırsızlığı gerçekleştiren 3 kişi ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.