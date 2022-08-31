Teknofest'te Karaköprü rüzgarı

Karaköprü Belediyesi, Samsun'da düzenlenen Teknofest'te açtığı stantta bilim merkezi projesi, etkinlikler ve Ada Robot ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'te Karaköprü Belediyesi de Şanlıurfa'dan katılım gösteren tek belediye oldu.

Karaköprü Belediyesi festivalde stant açarken, stem, 3D yazıcı ile çizim ve çeşitli etkinliklerle stantta festival havasını ziyaretçilere yaşattı. Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezinin sosyal robotu Ada ise festivalde özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görürken, danslarıyla da ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Teknofest'e Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katılırken, Karaköprü Belediyesi standında misafirleri ağırlarken, kendisi de alanda kurulan stantları ziyaret etti. Baydilli çok değerli bir etkinliğin içinde yer aldıkları için mutlu olduklarını aktararak, önümüzdeki yıllarda çok önemli projelerle burada yarışmak istediklerini ifade etti. Baydilli, “Teknofest ülkemiz için gerçekten çok önemli bir etkinlik ve festivaldir. Bilim, Uzay teknolojileri ve havacılık anlamında dünyanın en büyük festivalinde biz de Karaköprü Belediyesi olarak yerimizi aldık ve stant açtık. Burada çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz, çocuklara oyunlar oynatıyoruz, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi projemizin tanıtımını yine burada gerçekleştirip önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek Teknofest için önemli projeler hazırlayacağımızı ifade ediyoruz. İnşallah bilim merkezimizde yetişen gençlerimiz gelecek sene burada bir projeyle katılım sağlayıp derece elde eder ve bizi gururlandırır. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Samsun'da bulunan tüm vatandaşlarımızı Teknofest'te Karaköprü Belediyesi standına bekliyorum” diye konuştu.

30 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan Teknofest, Samsun Çarşamba Havalimanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.