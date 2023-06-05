Tekstil atıklarından Göbeklitepe tablosu yaptılar

Şanlıurfa'da Dünya Çevre Haftası çerçevesinde ilk kez Göbeklitepe'yi gezen öğrenciler, tekstil atıklarından tablosunu yaptı.

Tekstil ihracatçıları ve çalışanları, Çevre Haftası nedeniyle tekstilde sıfır atık bilincinden hareketle Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Üçpınar İlkokulu'nda “tarihin sıfır noktasında, tekstilde sıfır atık projesini” gerçekleştirdi. Tekstil atıklarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri yardımıyla atık kot parçalarından gezdikleri Göbeklitepe'nin tablosunu yaptı.

Şanlıurfa'da Üçpınar İlkokulu öğrencileri ile Unesco Dünya Mirası listesinde olan çocukların daha önce hiç görmedikleri Göbeklitepe'ye gezi düzenledi. Burada öğrencilere Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışan arkeologlar tarafından 12 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Göbeklitepe'nin Türkiye ve dünya tarihi açısından taşıdığı tarihi önem hakkında bilgilendirme yapıldı. Geziye katılan yaklaşık 70 öğrenci, Şanlıurfa'da yaşamalarına rağmen tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe'yi ilk kez görme imkanı buldu.

İlk kez gördükleri Göbeklitepe'nin, kot kumaşından tablosunu yaptılar

Gezi sonrasında Üçpınar İlkokulu'na geri dönen öğrenciler, tekstil ihracatçıları ve çalışanları ve öğretmenleriyle birlikte düzenlenen “Tekstilde sıfır atık - Geri dönüşüm sanatı” etkinliğine katıldı. Burada öğrenciler kot pantolon üretimi sırasında ortaya çıkan kumaş atıklarından Göbeklitepe tablosu yaptı. Etkinlikte öğrenciler, geri dönüşüm eğitmeni Meltem Üstündağ ve sınıf öğretmenleri eşliğinde 9 ayrı parçaya ayrılan Göbeklitepe tablosuna kumaş parçalarını yapıştırarak Göbeklitepe'nin tablosunu yaptılar. Tüm gün süren etkinlik sırasında öğrenciler hem eğlendi hem de tekstilde sürdürülebilirliği öğrendi. Organizasyona katılan tekstil ihracatçıları ve çalışanları adına bir açıklama yapan iş insanı Ergin Aydın, “Çevre haftası sebebiyle şu anda sınırın sıfır noktasındaki Suruç ilçesinde bulunan Üçpınar İlkokulu'ndayız. Burada öğrencilerimizi aldık, tarihin sıfır noktasındaki Göbeklitepe'ye götürdük. Göbeklitepe'yi gezdikten sonra okullarında çok güzel sürdürülebilir bir etkinlik yapıyoruz. Yani çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik bilincini aşılıyoruz ve kot atıklarından tablolar oluşturuyoruz. Burada da Göbeklitepe motifi yaparak aslında hem onların tarihini göstermeye çalışıyoruz hem sürdürülebilirlik bilincini veriyoruz hem de bizim gibi iş insanları ile bir etkileşim sağlamalarını sağlıyoruz. Öğrenciler çok mutlu oldular, biz de çok mutlu olduk” dedi.

Üçpınar İlkokulu Müdürü Abdulkadir Korkmaz, emeği geçenlere teşekkür ederek, “İstanbul'dan gönüllü arkadaşlarımız geldi. Şimdi okulumuzda sıfır attık projesini gerçekleştiriyoruz. Önce öğrencilerimizle beraber Göbeklitepe'yi gezdik, ardından da burada projeyi hayata geçiriyoruz. İnanılmaz derecede öğrencilerimiz mutlu oldular. Bize bu güzel anları yaşatan gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Çocukların yüzünü güldürmek için etkinliğe İstanbul'dan katılan iş insanı Vedat Doğan, “Ben de İstanbuldan katılıyporum. Çocukların mutluluğuna şahit olmak için buradayım. Ben de bu projede küçükte olsa bir katkı sağlamak için katıldım. Sıfır noktasında başlayan insanlık tarihinin portresini yapmak da bizim atık ürünlerimizden oluşuyor. Bunun için de çok çok mutluyuz” diye konuştu.

Etkinlikte doyasıya eğlenerek Göbeklitepe'nin tablosunu attık kot parçalarından yapan çocuklar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin atık kot kumaşından yaptıkları Göbeklitepe tablosu önümüzdeki günlerde çeşitli etkinliklerde sergilenecek.