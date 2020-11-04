Tekstil fabrikasındaki yangın 4 saattir söndürülemedi

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yaklaşık 4 saat önce çıkan yangın henüz söndürülemedi.

Edinilen bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda saat 10.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilmişti. Ekipler yaklaşık 4 saattir fabrikadaki yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yan depolara sıçramasını engelleyen ekipler, depoda bulunan pamuk balyaları nedeniyle alevlerin başladığı bölgedeki yangını kontrol altına almakta zorlanıyor.

Öte yandan yan depoda bulunan pamuklar ise fabrika işçileri tarafından boşaltılıyor.