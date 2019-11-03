İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tel Abyad Meclis Başkanı el-Hamdo: "Bu saldırı tam bir vahşettir"

Tel Abyad Meclis Başkanı Vail el-Hamdo, PKK/PYG terör örgütünün Tel Abyad’da düzenlediği bombalı saldırıyı vahşet olarak değerlendirdi.

Tel Abyad Meclis Başkanı Vail el-Hamdo, PKK/PYG terör örgütünün Tel Abyad'da düzenlediği bombalı saldırıyı vahşet olarak değerlendirdi.


Tel Abyad Meclis Başkanı Vail el-Hamdo, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Tel Abyad'da dün meydana gelen bombalı saldırının vahşet olduğunu ifade etti. Bombalı saldırının ardından ülkelerine geçmek için izin bekleyen Suriyelilerle birlikte Türkiye sınırda bulunan el-Hamdo, "Bu bir vahşettir. İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlu insanların yaptığı bir katliamdır. Bu saldırıda günahsız çocuklar, kadınlar ve siviller şehit olmuştur. Eczanesinde görev başında olan günahsız insanlar katledilmiştir. Burada bekleyen insanlar vefat eden ve yaralı olanların yakınları. 20'ye yakın şehit ve bir o kadar yaralı var. Acımız çok büyük, bu saldırılar tamamen sivillere yönelik bir saldırıdır" dedi.



Sınırda bekleyiş sürüyor


Tel Abyad'daki bombalı saldırıda ölen ve yaralananların Türkiye'deki yakınları ise ülkelerine geçmek için sınır hattında bekleyişlerini sürdürüyor. Türk devletinden izin bekleyen Suriyelilerden Halil Meşhurgü, "Tel Abyad'da olanlar tamamen bir katliamdır. Bizim de orada yakınlarımız var ve vefat eden yakınlarımız var" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.