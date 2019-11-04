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Tel Abyad'da yaralanan siviller taburcu edildi

Tel Abyad’da dün terör örgütü YPG/PKK tarafından araçla yapılan saldırıda yaralanan siviller, bugün Akçakale Devlet Hastanesinden taburcu edildi.

Tel Abyad'da dün terör örgütü YPG/PKK tarafından araçla yapılan saldırıda yaralanan siviller, bugün Akçakale Devlet Hastanesinden taburcu edildi.


Tel Abyad'da bulunan pazar yerinde dün sivillerin arasına bırakılan patlayıcı yüklü araç patlatılmış, 13 sivil vefat etmiş, 30'a yakın kişi yaralanmıştı.Yaralıların Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavileri sürerken, Akçakale Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıların taburcu olma işlemleri başladı. Tedavileri ve işlemleri tamamlanan Suriyeli siviller, hastaneden ambulanslarla alınarak ülkelerine götürüldü. Yaralılar, Türkiye'de yaşayan yakınlarının refakatinde Akçakale ve Tel Abyad sınır kapılarından geçirilerek ülkelerine götürüldü.

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