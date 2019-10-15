İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tel Abyad'ın güneyi yoğun ateş altında

Bölgede devam eden Barış Pınarı Harekatı ile şehir merkezi terörden temizlenen Tel Abyad’ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.

Bölgede devam eden Barış Pınarı Harekatı ile şehir merkezi terörden temizlenen Tel Abyad'ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.


Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehir merkezi kontrol altına alınan Tel Abyad'ın güney kesimleri Türk topçu birlikleri ve obüsler tarafından vuruluyor. Öğle saatlerinde başlayan yoğun ateşin ardından bölgeden siyah dumanlar yükseliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.