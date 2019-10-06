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Telabyad alevlere teslim oldu

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kenti alevlere teslim oldu.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kenti alevlere teslim oldu.



PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinde büyük bir yangın çıktı. Kent merkezinde akşam saatlerinde çıkan yangın Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'den de rahatlıkla görüldü. Yangın nedeniyle alevler yaklaşık 5 metre yükseğe kadar çıkarken dumanlar ise kentin üstünde bir sis bulutu oluşturdu. Yangının neden kaynaklandığı konusunda ise herhangi bir bilgi alınamadı.

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