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Telabyad'da teröristler Nevruz bahanesiyle ateş yaktı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe sınırının Suriye tarafında terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Telabyad’da Nevruz kutlamaları bahanesiyle ateş yakıldı havaya ateş açıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırının Suriye tarafında terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Telabyad'da Nevruz kutlamaları bahanesiyle ateş yakıldı havaya ateş açıldı. Akçakale'den duyulan silah sesleri nedeniyle sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı.


Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Telabyad'da Nevruz kutlamaları bahanesiyle teröristler ateş yaktı, silahlarla havaya ateş açtı. Silah sesleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de duyulurken, sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı.

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