Telabyad'da un ?retimine ba?land?

Bar?? P?nar? Harekat? ile T?rkiye'nin kontrol?ne ge?en ve hayat?n normale d?nmeye ba?lad??? Telabyad'da yerel halk kendi ayaklar? ?zerinde durmaya ba?lad?.

?anl?urfa Valili?i Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin b?y?k destek verdi?i Telabyad ve Resulayn'daki ?al??malara, Suriye Milli Ordusu da b?y?k bir destek sa?lad?. Alibe?liye'deki de?irmenleri aktif hale getiren SMO bile?enlerinden Ahrarel?arkiye grubu, toprak mahsulleri ofisinden temin etti?i bu?day?, Telabyad'?n g?neyindeki El-Sahrat Un Fabrikas?nda i?leyerek 2 bin ton un ?retti. ?retilen unlar, Telabyad il?e merkezi, Saluk, Hammam, T?rkmen ve Ali Bajliya'da bulunan 14 f?r?na, tonu 48 bin Suriye Liras?na (325 TL) sembolik bedelle da??t?ld?. Telabyad'da bulunan toprak mahsulleri ofisi m?d?r? ?brahim El-Habib, ofis stoklar?nda bulunan bu?day? kullanmaya ba?lad?klar?n?, T?rkiye Cumhuriyeti ve SMO'nun deste?iyle un fabrikalar?n? aktif hale getirdiklerini ifade ederek, yard?m ve desteklerinden dolay? T?rkiye'ye te?ekk?r etti.

Telabyad'daki f?r?nlar?n, halk?n ekmek ihtiyac?n? kar??layabilecek kapasitede oldu?unu ve ?anl?urfa Valili?i'nin destekleriyle t?m f?r?nlar? aktif hale getirdiklerini belirten Telabyad Yerel Meclisi ?yesi Abd?laziz Ramazan ise Telabyad ve ?evresindeki yerle?im birimlerinin kendi ekme?ini ?retmeye ba?lad???n?, bunu sa?layan T?rkiye Cumhuriyeti ad?na ?anl?urfa Valisi Abdullah Erin'e ve eme?i ge?enlere minnettar olduklar?n? s?yledi.