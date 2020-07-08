İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Telabyad'daki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 11 kişi tedavi için Türkiye’ye getirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 11 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi.


Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Telabyad kent merkezindeki emniyet müdürlüğü binası yakınlarında terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirirken, 11 sivil de yaralandı. Yaralılar, sınırın Türkiye tarafından gönderilen ambulanslarla alınarak, ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.