İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Telabyad'dan yoğun duman yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Telabyad kentinde çatışmalar şiddetlendi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad kentinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu birliklerinin vurduğu bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.


Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Telabyad'daki çatışmalar yoğunlaştı. Öğle saatlerinde meskun mahale doğru kayan çatışmalar daha da şiddetlenirken, Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından şehir merkezindeki PKK/YPG hedefleri, mevzileri vurularak imha ediliyor. Yapılan atışların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.