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Telabyad'ta yoğun silah sesleri

Suriye’nin Telabyad kentinde terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından havaya ateş açıldı.

Suriye'nin Telabyad kentinde terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından havaya ateş açıldı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ‘sağlıklı olduğu' yönünde alınan bilgi sonrası teröristlerin havaya ateş açarak kutlama yaptığı öne sürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG/PKK kontrolündeki Telabyad'ta teröristler havaya ateş açarak kutlama yaptı. İddiaya göre, teröristler, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile İmralı'da görüşmesi sonrası ‘sağlıklı olduğu' bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine terör örgütü üyeleri, Resulayn kent merkezine inerek, kutlama yaptı. İzli mermilerin de kullanıldığı kutlamada teröristler, yaklaşık yarım saat boyunca havaya ateş açtı. Güvenlik güçleri, sınır boyunda güvenlik önlemlerini artırdı.

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