Tenis dünyası rallicilere ev sahipliği yaptı

‘2019 Göbeklitepe' yılını değerlendirmek isteyen Şanlıurfa, 80 ülkeden 160 sporcunun katıldığı, Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk Rallisi'ne ev sahipliği yaptı. Avrupa'dan Kafkaslara kadar uzanan büyük bir coğrafyayı “Göbeklitepe” temasıyla aşan ralliciler, 3 gün süren Şanlıurfa etkinlikleri kapsamında Şanlıurfalı tenis sporcularıyla dostluk müsabakası yaparak renkli görüntülere sahne oldu.

Tenis dünyasında dostluk maçları yaptılar

Almanya'nın Heilbron şehrinden start alan ve Avrupa, Balkanlar, Türkiye, Gürcistan, tekrar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güzergahı sonunda noktalanacak olan Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi kapsamında Şanlıurfa'ya gelen ve üç gün boyunca çeşitli etkinliklere katılarak şehrin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden sporcular, önceki gün ünlü futbolcuların katılımıyla gerçekleşen dostluk maçının ardından dün de Şanlıurfa Tenis Dünyası'nda Şanlıurfalı lisanslı tenis sporcularıyla bir dostluk maçı yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyası Spor Kompleksinde gerçekleşen karşılaşmaya, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız ve protokol üyeleri katıldı. Müsabakalar öncesinde dostluk maçı yaparak olan ralliciler, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız'a gecenin anısına raket takdim ettiler.

Böylesi organizasyonların ilimizde gerçekleştirilmesinin kentin tanıtımı anlamında büyük önem arz ettiğini ifade eden Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, “Bilindiği gibi 2019 yılı Şanlıurfa Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmişti. 80 ülkeden 160 sporcunun katıldığı, Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk Rallisi'ne ev sahipliği yapmak bu anlamda oldukça önemli. Şanlıurfa Tenis Dünyasında rallici musafir sporcularımız ile ilimizdeki sporcuları buluşturduk. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Ralliciler Şanlıurfa'nın ilgisine hayran kaldı

Europa- Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi kapsamında Şanlıurfa'ya gelen ralliciler Urfa'da güzel dostluklar kurduklarını belirterek, Urfa halkının samimiyetine dikkat çektiler. Balıklıgöl başta olmak üzere diğer tarihi turistik mekanları gezerek vakit geçirdiklerini ifade eden ralliciler Şanlıurfa'ya hayran kaldıklarını belirtti.

Europa- Orient Doğu Batı dostluk rallisi

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Doğu-Batı Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği arasında imzalanan protokol ile başlatılan işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. tarafından destekleniyor.

Ralli güzergahı, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova, Karadag, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Türkiye ve KKTC olarak belirlenmişti.

Europa- Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi, birbirine komşu iki büyük medeniyetin yerleştiği coğrafyada, dostlukları çoğaltmak, insanların birbirlerine dokunmasını ve en önemlisi birbirlerini anlamalarını sağlamak için hedefleniyor.