Tepsi geleneğine korona engeli yok

Şanlıurfa'da Ramazan ayında yapılan tepsi yemekleri, lahmacun ve daha birçok lezzet, mahallelerdeki taş fırınlarda ücretsiz pişirildikten sonra sofralara ulaşıyor. Kentte binlerce yıllık tepsi geleneğine korona engel olamadı.

Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'da etli, bol salçalı, acılı ve baharatlı yemekler, hemen hemen her sokakta bulunan taş fırınlarda ücretsiz pişiriliyor. Manevi ikliminin yanı sıra eşsiz yemekleri ve zengin mutfağıyla Ramazan ayının korona virüs nedeniyle biraz sakin yaşandığı kentte, iftara yakın saatlerde tepsi yemekleri ve lahmacun gibi birçok lezzet, taş fırınlarda piştikten sonra sofralara ulaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda sıcak hava ve ateşin de etkisiyle işleri ağırlaşan fırıncılar, bu yıl hem korona virüs hem de havaların serin olmasından dolayı daha rahat olduklarını söyledi. Fırıncılar, korona virüs nedeniyle iftar saatine iki saat kala üretimin durdurulduğunu belirterek işlerinde yüzde 30 ile 40 arasında bir düşüş yaşandığını ifade etti.

“Önceki yıllarda harıl harıl çalışırdık”

Fırıncı Halil Toprak geçen yıllara göre daha rahat çalıştıklarını belirterek, “Eskiden bu fırının içerisi tepsi yemeklerin, patlıcan ve biberlerden geçilmezdi. Çok yoğunluk olur ve harıl harıl çalışırdık. Şimdi korona virüs nedeniyle ciddi anlamda bir düşüş yaşandı. Biz yine de can sağlığı olsun diyoruz. İnsanlık için belki de bu da hayırlıdır. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin. Bizim açımızdan hem yoğunluk azaldı hem de havalar serin olduğu için çok daha rahatız. Belki kazancımız düştü fakat önceki yıllara göre çok daha rahatız” dedi.

“Biz tepsi yemeklerinden vazgeçemeyiz”

Fırına tepsi yemeği getiren vatandaşlardan İdris Demirkol, “Ramazan'da vazgeçilmez yemeklerimiz tepsi yemeklerimizdir. Biz tepsilerimizi evde hazırlar getirip fırıncılarımıza teslim ederiz. Onlar da güzel bir şekilde pişirdikten sonra tekrar bize verirler. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.