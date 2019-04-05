Terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi serbest kaldı

Şanlıurfa'nın Birecik, Halfeti ve Hilvan ilçelerinde düzenlenen terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan 23 kişi sevk edildikleri mahkemece ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK ile irtibatlı olan ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden kişilere yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, terörist başı Öcalan'ın doğum tarihi olan 4 Nisan günü öncesi Halfeti, Birecik ve Hilvan ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Halfeti'de gözaltına alınan B.Ö., N.K., S.B., K.B., A.P., S.B., H.Y., O.Y., H.B., H.K., H.M., K.Ç., ve A.U., savcılığa ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından 13 kişi serbest bırakıldı. Aynı operasyon kapsamında Birecik'te gözaltına alınan D.T, İ.Y., H.G., H.S., A.A., Ş.Ç., M.K., M.K., ve B.K. da savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hilvan'da gözaltına alınan M.O. da savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.