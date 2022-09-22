İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı adliyede

Şanlıurfa’da gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyette bulundukları ve yurt dışına kaçmayı planladıkları belirlenen 5 Suriye uyruklu zanlı ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.