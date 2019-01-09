Terör örgütü propagandası yapan öğretmen gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde bulunan Fevzi Paşa İlkokulunda Suriyeli öğrencilere Türkçe dersleri veren M.M. isimli öğretmen, sosyal medya hesabı üzerinden PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan öğretmen, Birecik İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.