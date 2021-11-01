İhlas Haber Ajansı

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Terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 kişiyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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