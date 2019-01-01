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Teröristler yılbaşı gecesini bahane ederek sınırda silah sıktı

Suriye’nin Rasulayn kentindeki PKK/YPG/PYD terör örgütü üyeleri yılbaşını bahane ederek sınırın sıfır noktasında havaya ateş açtı.

Suriye'nin Rasulayn kentindeki PKK/YPG/PYD terör örgütü üyeleri yılbaşını bahane ederek sınırın sıfır noktasında havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine güvenlik güçleri teyakkuza geçti.


Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesinin denetimini elinde bulunduran PYD terör örgütü üyeleri, yılbaşı gecesini bahane ederek sınıra yakın bir bölgeden havaya ateş açtı. Yoğun bir şekilde açılan ateş nedeniyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır birlikleri alarma geçti. İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler zırhlı araçlarla sınır bölgesine gitti. Yaklaşık 1 saat süren silah sesleri daha sonra yerini sessizliğe bıraktı.

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