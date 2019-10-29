Ters yöne giren otomobil halk otobüsüyle çarpıştı

Şanlıurfa'da ters yöne giren bir otomobil karşıdan gelen halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, ters yöne girince halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.