Tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da buluştu

Türkiye'nin birçok ilinden Şanlıurfa'ya gelen tespih ustaları ve koleksiyoncuları tarihi bir handa meraklıları ile buluştu.

Çeşitli illerden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncular, en pahalı tespihlerini görücüye çıkarttı. Şanlıurfa'nın yanı sıra Ankara İstanbul, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin gibi kentlerden gelerek Balıklıgöl bölgesindeki tarihi Buz Hanı içerisinde binlerce tespih çeşidini sergileyen ustalar ve koleksiyoncular, meraklılarıyla buluştu. Özel işlemeli tespihler, 20 liradan 100 bin liraya kadar değişen fiyatlarla alıcı buldu. Tespihler arasında bulunan damla taş kehribarın gramı 400 liradan satılıyor. Pazarda, başta damla taş kehribar olmak üzere sıkma kehribar, toz kehribar, ateş kehribar ve Osmanlı kehribarından yapılan tespihler de ilgi görüyor.

Adana'dan Şanlıurfa'nın tarihi hanında düzenlenen aybaşı tespih pazarına katılan 44 yaşındaki usta Emrah Dinç, 9 yaşından beri tespih işi ile uğraştığını belirtti. Dinç, Şanlıurfa'da düzenlenen aybaşı pazarı sayesinde buradaki müşterilerine ulaşma fırsatı yakaladığını söyledi.

Şanlıurfalı tespih ustası Mahmut Öncel, her ayın iki günü kurulan tespih pazarı ile Türkiye'nin dört bir yanından tespih ustaları ve koleksiyoncuların buluşma imkanı bulduğunu ifade etti. Öncel, tespihin Şanlıurfa kültürünün bir parçası olduğunu, bunun için de kentte ilginin yüksek olduğunu dile getirdi.