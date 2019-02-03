Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor maçının ardından

Yetiş Yapı Elazığspor ile Giresunspor arasında Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanan ve gölsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından her iki takımın antrenörü açıklamalarda bulundu.

TY Elazığspor Yardımcı Teknik Direktörü İlhan Aydın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok farklı bir kadroyla maça çıktıklarını belirtti. Transferin son gününde çok sayıda futbolcuyu kadrolarına kattıklarını anımsatan Aydın, "Transferini gerçekleştirdiğimiz futbolcularımızın hiçbiri antrenman yapmadan Şanlıurfa'ya geldik. Cumartesi günü bir idman yaparak bugün maça çıktık. Birbirlerinin isimlerini dahi bilemeyen arkadaşlarımız vardı. Bu şartlarda maça çıktık. Bir puan bizim için önemli. En azından rakibimiz olan Giresunspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk. Neticede deplasmanda oynuyor gibiydik. Bizim kendi sahamızda olsak bile Şanlıurfa'da oynamak bizim için deplasman gibi geldi. Aldığımız bir puan bizim için sevindiriciydi. Önümüzde Balıkesirspor maçı var. Bu maça iyi hazırlanıp puanlarla dönmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımı bu anlamda tebrik ediyorum" dedi.

Ümit Özat: "Pozisyon üretmede sıkıtılar yaşadık"

Maç içinde pozisyon üretmede sıkıntı yaşadıklarını belirten Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Yani bu tarz dirençli, savunma yapan takımlarda topsuz koşularla oyunun yönünü daha çabuk çevirerek savunmasını yıpratabilirsiniz. İlk 40 dakika bu anlamda boş geçti. Traore'yi oyuna aldıktan sonra oyun hareketlendi. Özellikle ikinci yarı Tanese ve Yasin'i oyuna alıp çift forvete döndükten sonra yakaladığımız pozisyonlar vardı ama olmadı. Takım savunması anlamında bir sıkıntımız yok ama maalesef bir şeyler yapma anlamında önde pozisyon üretme anlamında, ürettiğimiz pozisyonları da sonuçlandırmamız gibi bir sıkıntımız var. Lig zorlu bir maraton. Kırkıncı dakikadan sonra oynanan oyundan memnunum. Her iki takımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.