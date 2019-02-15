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TFF 1. Lig: Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Gençlerbirliği: 2

TFF 1.

Lig'in 22. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Ahmet Burak Solakel'in ortasında defanstan dönen topa Kadir Taşoğlu vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.


19. dakikada Sessegnon'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, kaleciyi ters köşe yatırarak topu filelere yolladı. 1-0


22. dakikada Yasin Pehlivan'ın ceza sahası içinde yerden vurduğu topu kaleci ayağıyla çelmeyi başardı.


22. dakikada Tetiş Yapı Elazığspor'un atağında ceza sahasında yaşanan karambolde top Emir Gökçe'nin önünde kaldı. Emir düzgün bir vuruşla topu filelere attı. 1-1


24. dakikada Ahmet Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Ahmet İlhan Özek'in vuruşunda top üstten auta gitti.


40. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Stancu'nun vole vuruşunda top auta çıktı.


62. dakikada Sessegnon'un pasında topla buluşan Stancu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1


65. dakikada Sessegnon'un pasında topla buluşan Stancu'nun vuruşunda top direkten döndü.



Stat: Şanlıurfa 11 Nisan


Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Ali Tuna


Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet, Idrissa Diarra, Kadir (Dialo Samba dk. 82 ?), Mustafa, Gökhan, Lamine Diarra (Cengizhan dk. 60), Tufan, Traore, Emir, Ahmet, Kadir Taşoğlu


Yedekler: Ahmet Doğan, Serdar Özbayraktar, Yiğitcan Erdoğan, Akakpo, Abdulkadir Kayalı


Teknik Direktör: Erhan Altın


Gençlerbirliği: Emrullah, Ahmet (Erdem Özenç dk. 90 ?), Yasin Pehlivan, Ahmet (Rahmettullah dk. 90 ?), Sessegnon, Santos, Arnason, Stancu, Alper Uludağ, Silva (Deniz dk. 83 ?), Bekir


Yedekler: Hakan Arıkan, Halil İbrahim Pehlivan, Beray Ayberk Özdemir, Selçuk Şahin


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Emir Gökçe (dk. 22) (Tetiş Yapı Elazığspor), Stancu (dk. 19 ve 53) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Ahmet Sabri Fener, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

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