TFF 1. Lig: TY Elazığspor : 0 - Giresunspor : 0

Tetiş Yapı Elazığspor, Şanlıurfa GAP Stadı’nda Giresunspor’u ağırladı.
Tetiş Yapı Elazığspor, Şanlıurfa GAP Stadı'nda Giresunspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
29. dakikada Giresunspor'da Aykut Demir, yaklaşık 30 metreden kaleye çektiği şutta, kaleci Ahmet Sabri topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
39. dakikada Muhammet Reis'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Dauda'nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet Sabri kornere çeldi.
78. dakikada Lamina'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topu kontrol eden ve ardından kaleciyi çalımlayan Ahmet, topu dışarı gönderdi.
Stat: GAP Stadyumu
Hakemler: Sinan Dereci, Deniz Turgut, Baran Eraslan
TY. Elazığspor : Ahmet Sabri, Idrıssa, Dıalo Samba, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine (Dersim Şahan Kaynak dk. 86 ?) Tufan Kelleci, Boubacar, Ahmet Burak, Cengizhan Akgün (Murat Ceylan dk. 46), Kadir Taşoğlu ( Emir Gökçe dk. 75)
Yedekler: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Serdar Özbayraktar, Serge Ognadon
Yardımcı Antrenör: Muammer Sürmeli
Giresunspor: Kayacan Edoğan, Aykut Demir, Lucıen, Abıola, Muhammet Reis (Yasin Ozan dk. 70), Tevfik Altındağ, Volkan Okumak (Traore dk. 39) Bahadır Erol, Orhan Taşdelen, Savaş Polat (Christian Tanese dk. 63) Emre Nefiz
Yedekler: Anıl Ayağ, Alperen Aydın, Mehmet Taş, Hüsamettin Tut,
Teknik Sorumlu: İlhan Aydın
Sarı Kartlar: Orhan Taşdelen, Savaş Polat, Tevfik Altındağ, Bahadır Erol ( Giresunspor), Kadir Taşoğlu, Ahmet Sabri (Tetiş Yapı Elazığspor)