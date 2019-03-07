TFF 3. lig 1. grup Karaköprü Belediyespor : 3 Kozan Belediyespor: 1

Haftasında Kozan Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanda Kozan Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Play off iddiasını sürdürmek için çıktığı maçta oynadığı güzel oyunla 3-1 galip ayrılan Karaköprü ekibi play off potasına bir adım daha yaklaştı. Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grup'ta puanını 35'e yükselterek 6. sıraya yerleşti.

Kozan Belediyespor ise 27 puanda kalarak 11. sırada yer aldı.