İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ticari araç refüje çarptı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari aracın refüje çarpması sonucuEdinilen bilgiye göre, kaza, Siverek ilçesine bağlı Abdalağa Mahallesi Çermik Bulvarında meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari aracın refüje çarpması sonucu


Edinilen bilgiye göre, kaza, Siverek ilçesine bağlı Abdalağa Mahallesi Çermik Bulvarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen ticari araç, iddiaya göre, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.