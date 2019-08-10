TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Ceylanpınar'da TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı'nın daveti üzerine Ceylanpınar'a geldi. Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı ile birlikte Ceylanpınar Kaymakamlığını ziyaret eden Işıkgece daha sonra beraberindeki heyetle TİGEM İşletmelerine geçti.

Daha önce TİGEM işletmelerinin hayvan hastalıkları yüzünden zarar ettiğini belirten TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, yaptıkları yeni finans uygulamaları ile 215 Milyon TL'lik tasarruf sağladıklarını belirtti. 2019 kapanışını artı 34 Milyon TL ile kapatacaklarını ifade eden Işıkgece, TİGEM olarak hedeflerinin kredi borçlarını kapatmak olduğunu söyledi. Işıkgece TİGEM gelirlerinin arttığını ve bu gelirleri istihdamı artırmak amacı ile yatırım olarak bölgeye uygulayacaklarını kaydetti.

"Kepez mevkii millet bahçesi olacak"

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, beraberindeki heyetle Kepez mevkiinde incelemelerde bulundu. Arazinin Ceylanpınar Belediyesine verilmesi ve Millet Bahçesi olarak kullanılmasını kendinin de arzuladığını belirten TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Tarım Bakanlığına rapor sunacaklarını kaydetti.

Vekil özşavlı'dan TİGEM Genel Müdürü Işıkgece'ye teşekkür

Şanlıurfa Milletvekili Doç.Dr. Halil Özşavlı, TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, sosyal medya hesabından teşekkür etti. Vekil Özşavlı sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“TİGEM Genel Müdürümüz Ayşe Ayşin Işıkgece TİGEM ile ilgili bizlere kısa bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Yeni uygulamalarla TİGEM'in gelirlerinin arttığını belirten Sn Işıkgece, elde edilen gelirlerin tekrar yatırıma dönüştürülerek, bölge halkının istihdamının artırılacağını belirtti. Sn Işıkgece bilgi, birikim ve tecrübesi ile TİGEM'in potansiyelini ülke ekonomisine ve bölge halkına potizif olarak yansıtacağına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum.”

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece'ye Ceylanpınar ziyaretinde Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek, Ak Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve TİGEM Müdürleri eşlik etti.