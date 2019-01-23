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Tır sürücüsünün ölümüyle ilgili 3 tutuklama

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yük taşıdığı tırı soyularak öldürülen sürücünün olayına ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 3’ü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yük taşıdığı tırı soyularak öldürülen sürücünün olayına ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayaklı Mahallesi'nde tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Şırnak'ta gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Kızılkaya'nın katil zanlılarından Hasan T. ve Eyüp Ç, tırın sahibi kadın Ş.D. ile bir muhtarın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Viranşehir Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüphelinin ise serbest bırakıldığı bildirildi.

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