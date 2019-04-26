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Tırla çarpışan traktör ikiye ayrıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu ikiye ayrılan traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu ikiye ayrılan traktörün sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir - Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Eymen Z. yönetimindeki traktörle ile Lokman O. kontrolündeki 33 CRN 06 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrılan traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Traktörde sıkışan sürücüyü yoldan geçen vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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