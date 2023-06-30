TOGG Viranşehir yollarında

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Viranşehir Belediyesi araç filosuna dahil oldu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yerli ve milli gururumuz TOGG'u araç filolarına dahil ettiklerini belirtti.

Oltu rengi TOGG'un içinden Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ile birlikte poz veren Başkan Ekinci, "Ülkemizin gururu, yerli ve milli markamız olan TOGG aracımız Viranşehir Belediyemize çok yakıştı. Türkiye yüzyılının ilk nişanelerinden birisi olan yerli otomobilimiz, milli gururumuz TOGG'u Viranşehir Belediyemizin araç filosuna dahil etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tek kelime ile muhteşem. Bizlere gurur üstüne gurur yaşatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Oltu rengi TOGG aracımız Viranşehir Belediyemize hayırlı, uğurlu olsun. Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin TOGG" ifadelerine yer verdi.