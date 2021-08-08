TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat için son 3 gün

Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1.Etap Projesinde inşa edilen konut ve işyerlerini almak isteyenler yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile sahip olabilecek. Satışlar, 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 11.00'de, Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacak. Açık artırma için başvurular başladı ancak açık artırma gününde de Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru yapılabilecek. Taşınmazlara talip olan alıcıların her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırması gerekiyor. İnternet katılımı 11 Ağustos 2021 Saat 11.00 itibari ile sonlanacak. Satışa ilişkin detaylı bilgilerin www.emlakmuzayede.com.tr ve www.toki.gov.tr internet adreslerinde yer aldığı kaydedildi.