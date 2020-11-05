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Toplu taşımada HES kodu zorunluğu süresi uzatıldı

Şanlıurfa’da şehir içi toplu taşımada 6 Kasım 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmesi öngörülen HES kodu uygulaması 20 Kasım’a kadar uzatıldı.

Şanlıurfa'da şehir içi toplu taşımada 6 Kasım 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmesi öngörülen HES kodu uygulaması 20 Kasım'a kadar uzatıldı.


İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda tüm Urfa Kartlıların 21 Ekim - 05 Kasım 2020 tarihleri arasında kartlarına HES kodu yükleyerek kişileştirme işlemini yapması duyurulmuştu. Ancak gelinen bu noktada kişiselleştirilmiş kart sayılarının % 15 seviyelerinde olması, Sağlık Bakanlığı ile entegrasyon sürecinin devam etmesi, kişiselleştirilmemiş kartların kullanıma kapatılacak olması nedeniyle Urfa Kartların kişiselleştirme süresi 20.11.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihten sonra kişiselleştirilmemiş Urfa Kartlar kullanıma kapatılacaktır.


Kişiselleştirme işlemi için belediyenin internet sitelerinde yapılabileceği de aktarıldı.

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