Toprak verimli kullanılacak ekonomiye katkı sunulacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), tarımsal üretimde önemli bir konuma sahip olan Şanlıurfa'da toprağın daha verimli kullanılması, gelir düzeyini yükseltmeyi ve taşkın risklerinin azaltmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden bir olan Şanlıurfa'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), yaptığı yatırımlarla toprağı suyla buluşturmaya devam ediyor. Bölgedeki toprağın daha verimli kullanılmasını sağlamak ve gelir düzeyini yükseltmek, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etme ve taşkın riskini azaltmayı hedefliyor. Kentte 2019 yılında yaklaşık 3 milyon dekar arazi Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilip işletmeye açılarak sulandı.

Şanlıurfa'da bulunan birliklerde yapılan köklü değişimler

Şanlıurfa'da bulunan 24 adet Sulama Birliği sulama tesislerinden beklenen fayda ve sürdürülebilir işletme yönetiminin sağlanabilmesi maksadıyla birleştirildiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Birleşme öncesi 24 olan birlik sayısı 11'e düşürülerek, işletme ve bakım uygulamalarında ova geneli bütünlük sağlanmış, birliklerin araç-makine ve iş kapasiteleri artmıştır. 7139 sayılı kanun ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununda çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler kapsamında Sulama Birlik Başkanları kamu personeli arasından görevlendirilmiştir. Görevlendirme sonrası sulama birliklerinin kurumsal kimlikleri itibar kazanmış, DSİ ve Birlikler arası bağ kuvvetlenmiştir” dedi.

Sulamada kullanılan enerji ve su sarfiyatlarında düşüş

GAP Projesi kapsamında inşaatları tamamlanarak sulamaya açılan sulama tesislerinin yüzde 60'ında suyun kendi cazibesi ile sulama yapılmakta, yüzde 34'ünde enerji sarfiyatı ile sulama suyu belli kotlara terfi ettirilerek sulama yapılmakta ve diğer yüzde 6'lık kısımda yeraltı kuyuları ile sulama yapılmaktadır. Harran Ovasında bulunan Haktanır, GAP ve Topçu Gündaş Sulama Birlikleri ile Bozova ilçe sınırlarında yer alan Atatürk Barajı ve Tatarhöyük Sulama Birliklerinde 2018 yılında yaklaşık 206 milyon kw enerji harcanmış iken Başkanların değişimi sonrasında yaklaşık 150 milyonkw enerji sarf edildi.

DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğüne ait sulama projelerinin ana su kaynağı Atatürk Baraj Gölü olduğunun altını çizen Genel Müdür Aydın, Atatürk Baraj gölünden sulanan alanlarda yıllık artış olmasına rağmen 2017 yılında 3,9 milyar m3, 2018 yılında 3,2 milyar m3, 2019 yılında 3 milyar metreküp suyun sulamada kullanıldığını belirtti.

Kullanılan suların yeniden kullanılması

Gelecekte Türkiye'de karşılaşması muhtemel su kıtlığı durumu ile mücadelede mevcut su kaynaklarının tasarruflu ve planlı kullanılması ile ilgili stratejilere bağlı uygulamalar geliştiriliyor. Kullanılan suların yeniden kullanılması seçeneği suyun tasarruflu kullanılmasında uygulanan yöntemlerden biri olarak değerlendiriliyor. Harran Ovası sulamadan dönen suların sulamada kullanılması ile ilgili araştırmalar da devam ediyor.