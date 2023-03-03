İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Toz bulutu Ceylanpınar'da hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toz bulutu etkili oldu. Suriye üzerinden geldiği bildirilen toz bulutu sonrası görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Toz bulutu nedeniyle nefes almakta zorlanılırken, bazı esnaflar, iş yerlerini kapatarak evine gitti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.