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Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü

Şanlıurfa’da görülen toz taşınımı yağmurla birleşince çamur olarak kente düştü.

Şanlıurfa'da görülen toz taşınımı yağmurla birleşince çamur olarak kente düştü.


Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı yaşandı. Şehrin üzerini kaplayan kahverengi bulut, sabah saatlerinde yağmurla birlikte kente düştü. Yağmurla birlikte inen toz, araçların üzerinde çamur tabakası oluşturdu.


Yağmurun yağmasının korona virüsünün ortadan kalmasına vesile olmasını dileyen vatandaşlar, toz taşımının çamur olarak yağmasının ise havadaki kiri temizlediğini vurguladı.



Meteoroloji toz taşınımı uyarısı yaptı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşımının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'de Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta etkili olması beklendiğini açıklandı.

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