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Trafiğin kilitlendiği yollar bir anda sessizliğe büründü

Şanlıurfa’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği cadde ve sokaklar, kısıtlama sonrası yerini sessizliğe bıraktı.

Şanlıurfa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği cadde ve sokaklar, kısıtlama sonrası yerini sessizliğe bıraktı.


Hafta sonu kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Şanlıurfa'da başladı. Sürücüler, kısıtlama öncesi evlerine gidebilmek için araçlarına binice trafik yoğunluğu oluştu. Ana arterlerde trafik adeta durma noktasına kadar geldi. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte trafiğin kilitlendiği cadde ve sokaklar yerini sessizliğe bıraktı.

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