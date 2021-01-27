Trafik yoğunluğu tarihe karışıyor

Şanlıurfa'da sürücülerin trafikte geçirdiği süreyi en aza indirmek ve kentte yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, yeni yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Yıllardan beri Şanlıurfa-Akçakale yolunda yaşanan trafik sorununa neşter vuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, planladığı yol güzergâhında ilk olarak 55 yapının kamulaştırmasını yaparak yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. Yıkım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bölgede mevcut yolu 50 metreye çıkaran büyükşehir belediyesi, yıllardır kangrenleşmiş bir sorunu daha çözüme kavuşturdu.

Öte yandan bölgede yeni yol düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını da yapan ekipler, vatandaşlardan tam not aldı. Şanlıurfa-Akçakale yolunun oldukça rahatladığını ifade eden vatandaşlar, yıllardır bu yol çok kötü bir durumdaydı. 2 araç zar zor geçiyordu, Allah Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'den razı olsun" diye konuştular.