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Trafikte yol verme tartışması

Şanlıurfa’da trafikte otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı.

Şanlıurfa'da trafikte otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı. Polisin aramaya girmesiyle sürücüler olay yerinden ayrıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Trafikte aynı istikamette seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma polisin araya girmesiyle her iki taraf da araçlarına binip olay yerinden ayrıldı.

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