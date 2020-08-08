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Traktör ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip - Birecik kara yolunun Birecik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 27 AEY 755 plakalı otomobil ile 73 DA 256 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine ola yerine giden 112 acil servis ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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