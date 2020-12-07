Traktör tekeri ile halat arasına sıkışarak kopan el 9 saatte dikildi

Şanlıurfa'da bir kız çocuğunun traktör tekeri ile halat arasında sıkışıp bilek kısmından kopan eli hastanede gerçekleştirilen cerrahi operasyonla yerine dikildi.

Şanlıurfa'da traktör tekeri ve halat arasına sıkışan elini kaybeden 15 yaşındaki Hatice Aşan, yakınları tarafından kopan eliyle birlikte araçla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Aşan, doktorlar tarafından yapılan teşhis sonucu ameliyata alındı. 9 saat süren cerrahi operasyon sonucu kopan el tekrardan yerine dikildi. Bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Aşan, elinin hareket edebilmesi için fizik tedaviye tabi tutuldu. Aşan, tedavi durumuna göre ilerleyen günlerde taburcu edilebilecek.

“Fiziki tedaviye tabi tutulacak”

Bu tür yaralanmalarda ilk 6 saatin çok önemli olduğunu belirten El Cerrahi uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan, "Hızlı şekilde ameliyata alınan hastamızın kopan eli 9 saat süren ameliyat sonrası başarılı şekilde yerine dikildi. Hastamız ameliyat sonrası 7 gün yoğun bakımda takip edildi. Takiplerinde elin dolaşımında problem yaşamadık ve 10. günde fizik tedaviye başladık. Tam fonksiyonel bir el elde etmeyi amaçladığımız hastamızı sıkı bir fizik tedavi programıyla taburculuğunu planlıyoruz. Hastanemizin güçlü alt yapısı ile el cerrahisi olarak uzuv kayıplarında etkin ve hızlı şekilde bölgemize hizmet vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kopan eli ameliyatla yerine dikilen Hatice Aşan, yaşadığı olay anını anlatarak, bir an önce sağlığına kavuşmak isteğini dile getirdi.