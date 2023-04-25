Traktörün altında kalan sürücü öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal Mahallesinde meydana geldi. Fıstık tarlasını süren Bedir Ekinci, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler, iş makinesi yardımıyla traktörün kaldırıp yaralıya müdahale etti. Ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.