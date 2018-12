Trambüs projesi devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa'da başlattığı trambüs projesinde sona gelindi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Can Hallaç, trambüs projesinin tedarikçi olan firmayı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Can Hallaç, geçtiğimiz günlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da incelemede bulunarak yerli üretim elektrikli otobüsle test sürüşü yaptığı tesisleri ziyaret etti. Tedarikçi firma yetkilileri ile bir araya gelerek Şanlıurfa'ya yapılan trambüs projesi hakkında görüşme sağlayan Mehmet Can Hallaç, sektörde yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı projenin gecikmeli olarak devam ettiğini belirtti. Burada bir açıklamada bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Can Hallaç, “Trambüs projemizi yapan şirketimizi ziyaret ettik. Ülke genelinde yaşanan ekonomik durumdan dolayı firmamız uzun süredir trambüs üretimi ile ilgili ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kaldı. Bu sıkıntıları gidermek için uzun zamandır taraflar ile görüşmelerde bulunduk. Hamdolsun hepsini çözüm noktasına getirdik. Bütün parçalar temin edildi ve şuanda hızlı bir şekilde imalata başlanarak iki ay içerisinde teslime hazır olacak olan trambüsleri Şanlıurfa'ya göndereceklerini belirttiler. Şanlıurfa'da bir adet trambüs mevcut olup eğitim çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Trambüs birçok ülkede ve Avrupa'da kullanılmaya başlandı

Trambüslerin yeni tasarım ve konseptleri ile Avrupa ve diğer ülkelerde hızla gelişen bir sistem olduğunu belirten Hallaç, “Şanlıurfa'nın iklim şartlarına uygun bir proje yaptık. Şunu söyleye biliriz ki trambüslerimiz son zamanlarda Avrupa ve birçok ülkede hızla yaygınlaşmaktadır. Trambüs projesi Avrupa ve diğer ülkelerde hızla gelişen bir sistem performansı ve ekonomik anlamda raylı sistemlere daha işlevsel. Avrupa'nın birçok şehrinde bu projeler devam etmedir. Projemizi kısa bir sürede toplu taşıma alanında faaliyete koyarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.